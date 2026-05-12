Станом на 01.05.2026 за даними аналітичної звітності ДПС у контролюючих органах Миколаївської області на податковому обліку перебуває 105,6 тисячі платників податків, у тому числі 52429 юридичних осіб та 53233 фізичних осіб – підприємців (далі – ФОП). Це на 576 платників більше порівняно з початком року.

Головне управління ДПС у Миколаївській області інформує, що за січень – квітень 2026 року у податкових інспекціях області взято на податковий облік новозареєстрованих 2680 суб’єктів господарювання, з них 297 юридичних осіб та 2383 ФОП; припинено діяльність 2063 суб’єктів господарювання, з них 91 юридична особа та 1972 ФОП.

Станом на 01 травня 2026 року, у Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (ДРФО) зареєстровано понад 1,1 мільйона фізичних осіб. Крім того, 2582 фізичні особи зареєстровано в Окремому реєстрі ДРФО.

Усього по області у січні – квітні 2026 року у Миколаївській області в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків та Окремому реєстрі ДРФО зареєстровано 2985 фізичних осіб, у тому числі 50 іноземних громадян.

