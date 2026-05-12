Тренера із джиу-джитсу у Києві судять за насильство над ученицями, повідомив у вівторок Генеральний прокурор Руслан Кравченко у соцмережах, пише УНН.

“Захист дітей – обов’язок держави. Моя позиція як Генерального прокурора незмінна: за злочини проти неповнолітніх – максимальне покарання. Без винятків і без компромісів. Особливо коли кривдником є людина, якій дитина довіряла”, – зазначив Кравченко.

І повідомив про черговий випадок у Києві.

“37-річний професійний спортсмен, дитячий тренер з бразильського джиу-джитсу, обвинувачується у сексуальному насильстві над малолітніми ученицями”, – написав Кравченко.

Чоловік, як вказано, проводив індивідуальні заняття для дітей. “Батьки привели до нього 11-річну доньку, сподіваючись на розвиток та соціалізацію дитини. Натомість вона стала жертвою просто під час занять”, – зазначив Генпрокурор.

“Залишаючись наодинці з дівчинкою, тренер вчинив сексуальне насильство та згодом повторював його знову. Він цілеспрямовано використовував довіру дитини та її вразливість. Через вік дівчинка просто не розуміла, що відбувається, а тренер запевняв, що в його діях немає нічого поганого, але приховував скоєне приховувати”, – повідомив Генпрокурор.

“Його викрили завдяки прихованій камері в залі під час чергової спроби здійснити наругу. Через розголос справи його впізнала ще одна потерпіла – колишня вихованка із Запоріжжя. Перші злочини він вчинив ще у 2017 році. Вісім років залишався безкарним. Перебуваючи за кордоном, вона наважилась розповісти про насильство, якого зазнала від цього тренера також у 11-річному віці”, – розповів Генпрокурор.

Дії обвинуваченого кваліфіковано як вчинення розпусних дій щодо малолітньої особи, а також сексуальне насильство щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, вчинене повторно (ч. 2 ст. 156 та ч. 6 ст. 152 КК України). “Зараз чоловік під вартою. Триває судовий розгляд справи”, – вказав Кравченко.

“Попри наявні свідчення і відеодокази, своєї вини він не визнає. Це типова поведінка, кривдники завжди заперечують все до останнього, але йому це не допоможе”, – зазначив Генпрокурор.

“Злочини проти дітей мають отримувати максимально жорстку відповідь, щоб у жодного дорослого навіть думки не виникало скривдити дитину. До цього ми послідовно йдемо і дійдемо. Відповідальність невідворотна. Працюємо далі”, – підкреслив Кравченко.