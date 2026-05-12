Служба безпеки продовжує систематичне очищення власних лав. За результатами комплексних заходів у одному із прифронтових підрозділів спецслужби Головне управління внутрішньої безпеки СБУ затримало російську агентку.

Як встановило розслідування, фігурантка «зливала» до фсб інформацію про оперативні розробки та кримінальні провадження української спецслужби.

Російські спецслужбісти завербували посадовицю через її батька – мешканця тимчасово окупованого Бердянська, який співпрацює з ворогом. Зокрема, батько фігурантки виконував роль «зв’язкового» та через месенджер інструктував доньку щодо збору розвідданих, які цікавили фсб. Агентка, у свою чергу, прямо на робочому місці фіксувала таємну інформацію на смартфон або занотовувала на чернетці. Вже вдома вона передавала цю інформацію російській стороні.

Найбільше рашистів цікавили матеріали щодо викриття їхніх агентурних мереж та агітаторів, а також персональні дані співробітників СБУ, що проводили відповідні розслідування.

Після встановлення всіх обставин розвідувально-підривної діяльності фігурантки її затримали. Під час обшуку у неї вилучено смартфон із доказами роботи на фсб.

«Співробітники Головного управління внутрішньої безпеки СБУ вкотре підтвердили високий професійний рівень. Системна робота із самоочищення Служби та загалом Сил оборони України триває. Викриття зрадників і ворожих агентів залишається одним із моїх головних пріоритетів. Кожен, хто співпрацює з ворогом, неминуче понесе відповідальність», – зазначив т.в.о. Голови СБУ Євгеній Хмара.

Слідчі Служби безпеки готують агентці повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру іншим особам, причетним до цієї агентурно-розвідувальної роботи.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.