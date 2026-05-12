Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд взяти під варту колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з можливістю внесення застави у 180 млн гривень.

Про це на брифінгу НАБУ і САП сказав голова САП Олександр Клименко.

САП проситиме для Єрмака запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативною заставою у розмірі 180 млн грн. Секретар РНБО Рустем Умєров був допитаний і має статус свідка у кримінальному провадженні. Умєров досліджується в рамках окремого провадження НАБУ, де розслідуються виробники і окремо виробники дронів.

Зеленський не фігурує і не фігурував у розслідуваннях, зазначив Клименко.

Слідство триває за різними напрямками: енергетика, оборонка, в тому числі закупівля дронів та озброєння. Слідство направило велику кількість запитів у рамках міжнародної співпраці.

Операція розслідується різними підрозділами детективів та різними групами прокурорів. Зокрема, щоб уникнути витоків. Експерти, які займаються оцінкою об’єктів у справі “Династії”, стикаються з погрозами та тиском. Невідомі погрожують експертам і їхнім родичам, через що частина фахівців відмовляється проводити експертизи. Через це оцінку деяких об’єктів досі не завершили.