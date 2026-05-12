Депутат однієї з місцевих рад Баштанського району порушив вимоги антикорупційного законодавства — без поважних причин не подавав щорічні декларації на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції упродовж п’яти років.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі, передає Інше ТВ.

Незважаючи на попередження уповноваженої особи органу місцевого самоврядування про необхідність дотримання вимог антикорупційного законодавства, а також повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про факт неподання декларацій, депутат умисно ухилився від подання щорічних декларацій за 2021, 2022, 2023, 2024 та 2025 роки.

За дорученням керівника обласної прокуратури Баштанською окружною прокуратурою Миколаївської області повідомлено йому про підозру в умисному неподанні суб’єктом декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбачених Законом України «Про запобігання корупції» (ст. 366-3 КК України).

Досудове розслідування здійснює відділ поліції №2 Баштанського РУП ГУНП в Миколаївській області.

