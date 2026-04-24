З початку 2026 року триває кампанія декларування громадянами доходів, отриманих у 2025 році. У першому кварталі вже підбито проміжні підсумки цієї роботи, про що під час брифінгу повідомив начальник Головного управління ДПС у Миколаївській області Валерій Політило.

Податківець зазначив, що станом на 01 квітня 2026 року до податкових органів Миколаївської області громадянами, які зобов’язані задекларувати доходи, подано 1182 декларації про майновий стан і доходи. Загальна сума задекларованого доходу становить майже 866 млн гривень. До сплати визначено 11,7 млн грн податку на доходи фізичних осіб та 9,1 млн грн військового збору.

Окремо варто відзначити зростання кількості громадян із мільйонними доходами. Так, 172 особи задекларували доходи понад 1 млн грн, що на 65 осіб більше, ніж торік. Загальна сума задекларованих ними доходів становить 604 млн грн, з яких до бюджету підлягає сплаті 4,5 млн грн ПДФО та майже 3 млн грн військового збору. Найчастіше такі доходи отримані з іноземних джерел, а також від операцій з продажу рухомого та нерухомого майна.

Крім того:

119 громадян задекларували доходи від надання в оренду нерухомого майна – 7,7 млн грн доходу, 87,6 тис. грн ПДФО та 22,8 тис. грн військового збору;

59 громадян прозвітували про іноземні доходи на суму 15,1 млн грн, визначивши до сплати майже 3 млн грн ПДФО та 842,5 тис. грн військового збору;

476 громадян подали декларації для отримання податкової знижки, задекларувавши 2,9 млн грн ПДФО до повернення.

Валерій Політило підкреслив: своєчасне декларування доходів – це не лише виконання законодавчих вимог, а й важливий внесок кожного громадянина у стабільність бюджетної системи та розвиток держави.

Посадовець нагадав, що граничний термін подання декларації про майновий стан і доходи для фізичних осіб – до 01 травня 2026 року. У свою чергу, громадяни, які мають право на податкову знижку, можуть подати декларацію за 2025 рік до 31 грудня 2026 року.

Податкову декларацію про майновий стан і доходи обов’язково подають фізичні особи, які у 2025 році отримували:

доходи, з яких податок не утримувався під час виплати, але вони не звільнені від оподаткування;

доходи від осіб, які не є податковими агентами (наприклад, від інших громадян);

іноземні доходи;

доходи від підприємницької діяльності (крім ФОП на спрощеній системі);

доходи від незалежної професійної діяльності (адвокати, нотаріуси, аудитори тощо);

інші доходи у випадках, передбачених Податковим кодексом України.

Разом з цим, декларацію подають:

іноземці, які за підсумками 2025 року набули статусу податкового резидента України – вони декларують як доходи з України, так і іноземні;

громадяни-резиденти, які виїжджають за кордон на постійне місце проживання – не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду.

Для створення комфортних умов декларування у податкових інспекціях області надається консультаційна допомога щодо заповнення декларацій.

ГУ ДПС у Миколаївській області закликає громадян не відкладати подання декларацій на останні дні та сумлінно виконати свій громадянський обов’язок.

Шановні платники! Від вашого відповідального ставлення до вимог законодавства і своєчасного виконання конституційного обов’язку залежить економічний розвиток держави, її фінансова безпека та рівень соціального захисту. Наразі це вкрай важливо для нашої країни.