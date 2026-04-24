Британська Guardian пише, що у світі стрімко росте кількість мільярдерів. Простіше кажучи – людей з великими статками стає все більше, і гроші все сильніше концентруються в руках дуже вузького кола надбагатих.

На цьому тлі агенція Bloomberg наводить показовий приклад – рекордну угоду з елітною нерухомістю, яку пов’язують з найбагатшим українським бізнесменом – Рінатом Ахметовим.

Це, на думку видань, ілюструє масштаби сучасних приватних статків й те, наскільки потужним стає фінансовий вплив окремих людей у світі, пише ВВС.

Мільярдери як “швидко зростаючий” клас

За даними аналітиків Knight Frank, на які посилається Guardian, сьогодні у світі налічують 3 110 мільярдерів. Але ключова думка полягає не в самій цифрі, а в динаміці – вона стрімко зростає.

За прогнозами, уже до 2031 року їхня кількість може сягнути близько 3 915. Це зростання на чверть за п’ять років.

Ще швидше збільшується так званий “клуб мультимільйонерів” – людей зі статками від 30 мільйонів доларів. Якщо у 2021 році їх було близько 162 тисяч, то сьогодні – вже понад 713 тисяч. Це зростання більш ніж утричі.

Експерти називають ці процеси “глибокою структурною акселерацією накопичення багатства”.

Простіше кажучи, гроші у світі не просто стають більшими – вони концентруються в руках дуже заможних людей.

Технології, ШІ та ефект прискорення

Як зазначає дослідник Knight Frank Ліам Бейлі в коментарі для Guardian, головним двигуном цього процесу стали технології – насамперед штучний інтелект і IT-сектор.

Саме штучний інтелект, за його словами, радикально прискорив масштабування бізнесу.

“Можливості для розширення ніколи не були такими високими. Те, що раніше вимагало десятиліть, тепер може перетворюватися на великі статки буквально за кілька років – і в значно більших обсягах, ніж раніше”, – каже Бейлі.

У результаті формується ефект “фінансового прискорення”: капітал не просто зростає, а починає швидше відтворювати сам себе.

Де багатих буде найбільше

Цікаво, що зростання відбувається нерівномірно.

За прогнозами, найшвидше кількість мільярдерів зростатиме в Саудівській Аравії – більш ніж удвічі, з 23 у 2026 році до 65 у 2031-му. Проте, можливо, цей прогноз не враховує початок війни США проти Ізраїлю та масовані бомбардування багатих країн регіону, що може дещо змінити динаміку розвитку.

В Європі також очікується помітна динаміка: у Польщі кількість мільярдерів може зрости більш ніж у два рази – з 23 у 2026 році до 65 у 2031 році. А у Швеції на 81% – з 32 до 58.

Підпис до фото,Найшвидший “приріст” мільярдерів очікується в Саудівській Аравії

Водночас, як підкреслює Guardian, паралельно посилюється й глобальна нерівність.

Згідно з даними World Inequality Report, менш ніж 60 тисяч людей – це лише 0,001% населення Землі – володіють утричі більшим багатством, ніж найбідніша половина людства.

Інакше кажучи, концентрація капіталу у верхівці продовжує зростати, і розрив між надбагатими та рештою світу стає дедалі відчутнішим.

Політика, податки та “географія комфорту”

На тлі цих цифр дедалі голосніше лунають заклики підвищити податки для надбагатих.

Благодійні організації, зокрема Oxfam, звертають увагу на рекордну кількість нових мільярдерів, а їхній загальний статок уже сягає близько 18,3 трильйона доларів.

Водночас посилюється й інша тенденція – мобільність капіталу. Найзаможніші люди все частіше обирають країни з передбачуваною податковою системою та стабільною політичною ситуацією, зазначають експерти, яких цитує Guardian.

У підсумку капітал дедалі більше зосереджується в кількох головних фінансових хабах світу.

Хто на вершині рейтингу

Перше місце посідає Ілон Маск зі статками, які оцінюють майже у 786 мільярдів доларів. Далі в списку – засновник Google Ларрі Пейдж і власник Amazon Джефф Безос.

У Британії, за даними Sunday Times, найбагатшою родиною вважається сімейний клан Хіндуджа зі статками приблизно 35 мільярдів фунтів.

Рекордна угода, що показує масштаб епохи

Якщо матеріал Guardian дає загальну картину світового зростання надбагатства, то публікація Bloomberg показує це на конкретному прикладі.

Найбагатший бізнесмен України Рінат Ахметов придбав у Монако елітні п’ятирівневі апартаменти за 471 мільйон євро (приблизно 554 мільйони доларів). За даними журналістів, це може бути одна з найдорожчих угод із продажу окремого житла в історії.

Йдеться про резиденцію в новому престижному районі Маретерра (Mareterra), збудованому на намивній території. Його відкриття у 2024 році відбулося за участю князя Монако Альбера II.

Площа апартаментів – близько 2500 квадратних метрів без урахування терас із видом на Середземне море. Усередині – 21 кімната, приватний басейн, джакузі та власні паркомісця.

Цей проєкт уже називають символом ультраелітної нерухомості XXI століття, де ціни вимірюються не мільйонами, а сотнями мільйонів євро.

Підпис до фото,Монако, район Маретерра, 2024 рік

Попередній рекорд вартості житлової нерухомості належав британському девелоперу Ніку Кенді, який продав свої апартаменти в лондонському районі Челсі за 310 мільйонів євро.

Статки Ріната Ахметова, за оцінками Bloomberg, перевищують 7 мільярдів доларів. Він вважається найбагатшим українцем.

Ахметов не вперше інвестує в елітну нерухомість у Європі.

У 2019 році він придбав на Французькій Рив’єрі віллу Les Cèdres, яка раніше належала бельгійському королю Леопольду II. Сума угоди тоді склала 200 мільйонів євро.

Показово, що через велику війну Росії проти України Ахметов втратив значні активи на сході України, а останні роки РФ масовано атакує його енергетичні об’єкти.