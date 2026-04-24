Прокурори спільно зі слідчими поліції та міграційної поліції викрили 45-річного чоловіка, який організував схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку через державний кордон.

Серед односельців призовного віку фігурант підшукував «клієнтів», які бажали отримати відстрочку від мобілізації та безперешкодно виїхати закордон, уклавши шлюб із його співмешканкою – жінкою з інвалідністю. Його співмешканка є особою з інвалідністю І групи та потребує постійної сторонньої допомоги. Таким чином він забезпечив можливість для «легального» виїзду.

Після укладання фіктивного шлюбу та отримання 9 тисяч доларів грошової винагороди поліцейські затримали зловмисника.

22 квітня 2026 року, після передачі свідоцтва про шлюб та отримання обумовленої суми коштів, зловмисника затримано в порядку ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Вознесенської окружної прокуратури чоловіку повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (незаконне переправлення осіб через державний кордон, вчинене з корисливих мотивів).