Міністерство юстиції США оголосило про негайне послаблення обмежень на частину продуктів із марихуани та початок процедури перекласифікації цієї речовини як менш небезпечної. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Рішення не передбачає повної легалізації марихуани на федеральному рівні, однак може суттєво вплинути на індустрію, обсяг якої оцінюється у 47 мільярдів доларів.

Медичні продукти з марихуани, які регулюються на рівні штатів, планують перевести з категорії найнебезпечніших речовин до менш обмежувальної групи. До неї належать препарати з низьким або помірним ризиком зловживання, зокрема деякі знеболювальні та гормональні засоби.

Також до цієї категорії віднесуть препарати на основі канабісу, схвалені Управлінням з контролю за продуктами і ліками США.

Виконувач обов’язків генпрокурора Тодд Бланш заявив, що уряд прискорить ширшу реформу щодо зниження рівня небезпеки канабісу.

Ця зміна дозволить розширити дослідження безпеки та ефективності речовини і забезпечить лікарів більш достовірною інформацією – зазначив він.