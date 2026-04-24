23 квітня на території Миколаївщини зареєстровано шість пожеж. Три з них виникли в житловому секторі.

Про це повідомляють в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Таак, у м. Миколаєві горів дачний будинок, який наразі не експлуатується. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 20 кв. м.

У с. Панкратове Південноукраїнської міської громади горіла господарська споруда, прибудована до житлового будинку. Площа пожежі становила 30 кв. м, від вогню вдалося зберегти два житлові будинки.

У м. Очакові виникла пожежа сауни на території приватного домоволодіння. Надзвичайники ліквідували займання площею 32 кв. м.

Інші три епізоди — горіння очерету та сміття на відкритих територіях. Два з них зареєстровано у м. Миколаєві, ще один — у с. Лиманське Березанської громади Миколаївського району.

Від ДСНС до гасіння пожеж залучалися 28 співробітників та 7 одиниць спецтехніки.

