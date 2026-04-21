20 квітня на території Миколаївщини зареєстровано чотири пожежі.

Дві з них виникли в житловому секторі:

у м. Миколаєві горів балкон на другому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку. Загоряння вогнеборці ліквідували на площі 15 кв. м та врятували від знищення квартиру;

у с. Велика Солона Єланецької громади Вознесенського району сталася пожежа в одноповерховому житловому будинку площею 80 кв. м.

Ще дві пожежі — сміття та сухої трави — виникли на відкритих територіях за межами с. Пересадівка Воскресенської громади Миколаївського району та у м. Миколаєві.

Від ДСНС до гасіння залучалися 20 співробітників і 5 одиниць спецтехніки. Допомагали вогнеборці місцевої пожежної охорони с. Пересадівка. Причини пожеж в усіх випадках наразі встановлюються.