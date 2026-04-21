Міністерство закордонних справ Німеччини викликало посла росії для висловлення протесту через залякування міноборони рф виробників дронів для України у країнах Європи.

Про це йдеться у повідомленні МЗС ФРН у соцмережі X, інформує УНН.

Зазначається, що прямі погрози росії проти цілей у Німеччині “є спробою послабити нашу підтримку України та випробувати нашу єдність”.

Ми не дамо себе залякати. Такі погрози та всі види шпигунської діяльності в Німеччині є абсолютно неприйнятними. Сьогодні з цієї нагоди було викликано російського посла – вказується у повідомленні.