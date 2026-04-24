Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики Денис Шмигаль провів зустріч з представниками наглядової ради НАЕК «Енергоатом» на чолі з Руміною Велші.

Учасники зустрічі обговорили пріоритети роботи і розвитку компанії.

«Одне з ключових завдань – нарощування потужностей атомної генерації, яка буде основою нової енергетичної архітектури України. Наша амбіція – 25 ГВт номінальної потужності атомної генерації до 2050 року. На порядку денному – завершення будівництва 3-го та 4-го блоків на Хмельницькій АЕС. У перспективі – зведення 5-го і 6-го енергоблоків ХАЕС», – зазначив Денис Шмигаль.

Очільник Міненерго підкреслив, що Україна має потужний потенціал у галузі і має використати його таким чином, щоб побудувати вертикально-інтегровану систему.

«Починаючи з видобутку уранового концентрату, налагодженням процесу виробництва ядерного палива, роботою атомних електростанцій, і завершуючи цикл зберіганням відпрацьованого ядерного палива», – пояснив він та наголосив, що всі етапи цього процесу можуть бути реалізовані в Україні.

Він підкреслив, що важливим кроком на цьому шляху є корпоратизація державного підприємства СхідГЗК і приєднання його до «Енергоатому». Відповідний законопроєкт Уряд вже вніс на розгляд Верховної Ради.

На зустрічі також обговорювалися фінансові та організаційні проблеми компанії. Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр енергетики підкреслив, що завершення аудиту діяльності підприємства у попередні періоди і підвищення прозорості управлінських процесів – серед пріоритетів: «Маємо впроваджувати найефективніші міжнародні практики і підходи для управління компанією».

Денис Шмигаль подякував членам наглядової ради за готовність модернізувати «Енергоатом», підвищувати його ефективність і зміцнювати енергетичну безпеку України.