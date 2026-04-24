Росія продовжує користуватись інтернетом на фронті завдяки Starlink, попри блокування терміналів. Вони потрапляють до ворога кількома шляхами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на “Верстку”.

Журналісти видання з’ясували, що в Telegram-каналах активно поширюються оголошення від продавців терміналів. Українці спочатку реєструють пристрої на себе, після чого поштою відправляють їх іншим людям для подальшого переправлення до Росії через треті країни.

При цьому в деяких випадках такі термінали все одно можуть блокувати. “Верстка” з посиланням на російського військового зазначає, що лише одиниці з куплених “білих” терміналів працювали.