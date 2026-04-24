Продовження США тимчасового дозволу для країн, що купують російську нафту, має принести користь Індії, яка в березні стала одним із найбільших покупців російської нафти внаслідок війни з Іраном, повідомляє Nikkei Asia, пише УНН.

Міністерство фінансів США минулого тижня ухвалило рішення продовжити до 16 травня дозвіл на купівлю підсанкційної російської нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на судна в морі станом на 17 квітня. Цей крок, що виключає угоди за участю певних регіонів, таких як Іран, Куба і Північна Корея, замінює дозвіл, що раніше діяв, термін дії якого закінчився 11 квітня.

До війни в Україні на росію припадало лише 0,2% від загального обсягу імпорту нафти до Індії. Після початку війни у ​​лютому 2022 року Нью-Делі став одним із найбільших покупців російської нафти за зниженими цінами, перш ніж скоротив обсяги закупівель наприкінці минулого року у відповідь на американські мита та санкції президента США Дональда Трампа щодо російських нафтовидобувних компаній “роснефть” та “лукойл”. Тепер завдяки виняткам, наданим США у зв’язку з іранською кризою, закупівля Індією російської нафти знову значно зросла.

Щомісячний імпорт російської нафти в Індію в березні подвоївся за обсягом і майже вчетверо за вартістю, сягнувши 5,3 мільярда євро (6,2 мільярда доларів) в порівнянні з 1,4 мільярда євро в лютому, тоді як загальний обсяг імпорту нафти до цієї південноазійської країни знизився на 4% – згідно з звітом фінського Центру досліджень енергетики і чистого повітря (Centre for Research on Energy and Clean Air) від 13 квітня.

“Найбільше зрушення відбулося в імпорті нафти з росії державними нафтопереробними заводами, який збільшився на цілих 148%, імовірно через більшу доступність російської нафти на спотовому ринку, який є для них основним джерелом імпорту”, – ідеться у звіті. Минулого місяця Індія закупила 38% загального обсягу експорту російської нафти, ставши другим за величиною покупцем москви після Китаю, який закупив 51%.

Індійські нафтопереробні заводи одними з перших отримали дозвіл США на початку березня на закупівлю російської нафти. Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що цей крок спрямований на безперебійне постачання нафти на світовий ринок. Тоді він написав у соціальній мережі: “Цей тимчасовий захід послабить тиск, викликаний спробою Ірану захопити світовий енергетичний ринок”.

“Наш пріоритет – забезпечити постачання енергоносіїв, щоб ми могли задовольнити внутрішній попит, – заявила журналістам раніше цього місяця Суджата Шарма, високопосадовець Міністерства нафти та природного газу країни, не називаючи при цьому країну-постачальника. – Яку нафту ми купуємо, це визначається технічною та комерційною доцільністю та комерційним сенсом, який це має для наших нафтопереробних заводів”.

Для Індії, яка імпортує близько 90% своєї нафти, ключовими джерелами є Близький Схід та росія. Обидва ці регіони, як вказав Аджай Шривастава, засновник організації Global Trade Research Initiative, що базується в Нью-Делі, “схильні до геополітичної напруженості, що робить Індію вразливою для збоїв, стрибків цін та інфляції”.

Прарна Ганді, науковий співробітник аналітичного центру Vivekananda International Foundation в Індії, заявила, що, попри більш високі витрати на транспортування через так званий “тіньовий флот”, російська нафта залишається найбільш вигідним і прагматичним варіантом для задоволення енергетичних потреб Індії в цей час.

“Навіть якщо конфлікт у Західній Азії закінчиться завтра, нормалізація у сфері страхування і, отже, судноплавства ще дуже далека від завершення. Страховикам знадобляться місяці, щоб перевірити розмінування морських мін в Ормузькій протоці, перш ніж скасувати додаткові збори за воєнний ризик”, – сказала вона.

“росія заповнила приблизно 47% кошика [імпорту нафти] Індії у березні, – сказала вона. – Поставки з росії залишатимуться абсолютно значними, оскільки для Індії існує дуже мало альтернатив для отримання енергоносіїв у великих, необхідних обсягах неормузьким маршрутом”.