Уточнено результати удару 19 квітня 2026 року українськими крилатими ракетами “Нептун” по підприємству “Атлант Аеро” (Таганрог, Ростовська обл., рф) – підтверджено знищення двох та пошкодження чотирьох виробничих приміщень підприємства.

“Атлант Аеро” здійснює повний цикл проєктування, виготовлення та випробування ударно-розвідувальних БпЛА типу “Молнія”, а також комплектуючих до БпЛА “Оріон”.

Ураження цього підприємства знизить спроможності противника щодо ударів по цивільних об’єктах на території України.

Також, в результаті ураження 22 квітня 2026 року патрульного сторожового корабля прикордонної служби фсб рф проєкту 22460 (Севастополь, ТОТ АР Крим) підтверджено пошкодження бойової рубки.

Сили оборони України продовжують завдавати втрат противнику та знижувати його бойовий потенціал.