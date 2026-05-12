Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві водій легковика «підрізав» тролейбус – внаслідок інциденту двоє пасажирів електротранспорту отримали травми і були госпіталізовані (ВІДЕО).

Поліція вже встановила водія, повідомили правоохоронці.

Згідно їх повідомлення, сьогодні, 12 травня, приблизно о 8:10, на проспекті Героїв України в Миколаєві сталась ДТП за участі міського тролейбуса з пасажирами під керуванням 39-річного водія та автомобілем Hyundai Tuscon, за кермом якого перебував 63-річний чоловік.

Попередньо, водій автомобіля під час руху здійснив небезпечний маневр, внаслідок чого керманич тролейбуса був змушений здійснити екстрене гальмування.

Нині за медичною допомогою звернулась 42-річна пасажирка громадського транспорту.

Поліцейські оперативно встановили водія кросовера, причетного до скоєння автопригоди, та вилучили транспортний засіб для проведення необхідних слідчих дій.

Слідчі кваліфікували подію за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 286 КК України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами». Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі.

Правоохоронці з’ясовують усі обставини автопригоди. Тривають слідчі процесуальні дії.



