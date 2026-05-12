Сьогодні, 12 травня, під час руху тролейбуса стався інцидент за участі легкового автомобіля, водій якого здійснив небезпечний маневр та створив аварійну ситуацію.

У результаті цього водій тролейбуса був змушений здійснити екстрене гальмування, через що в салоні постраждали двоє пасажирів. На місце оперативно була викликана бригада швидкої медичної допомоги, яка госпіталізувала постраждалих для подальшого обстеження.

Як повідомляє КП «Миколаївелектротранс», через оформлення події та надання допомоги постраждалим рух тролейбуса був затриманий, а пасажири були змушені очікувати прибуття іншого транспорту для продовження поїздки. Крім того, дана ситуація спричинила затримки та збій у графіках руху тролейбусів.

Наразі за фактом інциденту проводяться відповідні слідчі дії та встановлюються всі обставини події.

Як повідомляло Інше ТВ, 2 травня у Миколаєві внаслідок ранкової атаки пошкоджено тролейбус, обмежено рух (ФОТО)