У Бессарабській громаді на Одещині фермери почали встановлювати камери відеонагляду на полях поблизу полезахисних лісосмуг.

Про це повідомили у Бессарабській селищній раді.

Як зазначається, це роблять заради збереження насаджень, яких через самовільну вирубку з кожним роком стає дедалі менше.

Полезахисні лісосмуги відіграють надзвичайно важливу роль у підтриманні екологічного балансу: вони захищають ґрунти від ерозії, зберігають вологу та створюють природний бар’єр від вітрів, утримуючи верхній шар ґрунту під час негоди.

Щоб уберегти лісосмуги громади, депутати Бессарабської селищної ради на одній із сесій вирішили передати їх у користування фермерам. Ті, своєю чергою, вирішили встановити системи відеоспостереження. Наразі вже встановлено десять камер відеонагляду. Найближчим часом їх кількість на полях поблизу лісосмуг планують значно збільшити.

Зображення з камер передається на монітори охоронної системи. Якщо у полі зору потрапляють так звані «чорні лісоруби», на місце оперативно виїжджають працівники поліції та лісництва.