Німецький оборонний гігант Rheinmetall запускає власне виробництво крилатих ракет разом з компанією Destinus. Це допоможе Європі закрити прогалини у захисті після зміни політики США. Про це пише Кореспондент.

Проєкт отримав назву Rheinmetall Destinus Strike Systems. Виробництво планують розпочати наприкінці 2026 року або на початку 2027 року.

Фахівці зосередяться на крилатих ракетах та балістичній артилерії. Основна мета – задовольнити потреби німецьких та міжнародних клієнтів. Нова ракета Ruta Block 2 зможе вражати цілі на відстані понад 700 км.

Це менше, ніж в американських ракет Tomahawk, проте Європа потребує власного ресурсу. Згідно зі звітом європейських військових, Росія виготовляє 1100 крилатих ракет на рік, а Євросоюз поки що виробляє лише 300 одиниць.

Назва ракети не випадкова, адже одним з керівників нідерландської Destinus є українець.

Хоча сам стартап було засновано ще у 2021 році колишнім росіянином, фізиком Михайлом Кокоричем. Він ще у 2011 заснував у РФ приватну космічну компанію Dauria, але був вимушений вже через рік емігрувати до США. Там він створив компанії Astro Digital та Momentus, які працювали з Пентагоном.

У 2023 році до команди приєднався Олександр Данилюк. Колишній міністр фінансів України став старшим віцепрезидентом з питань оборони.

Destinus уже допомагає ЗСУ – постачає Україні крилаті ракети та дрони. Через це Міністерство оборони Росії внесло компанію до списку потенційних цілей.

Компоненти для безпілотників виробляють за межами Швейцарії, а збирають техніку безпосередньо в Україні.