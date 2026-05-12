На початку року Миколаївська область стала пілотним майданчиком для створення регіонального кіберцентру реагування та взаємодії. Цей проєкт реалізується у співпраці команди управління цифровізації Миколаївської ОВА та Держспецзв’язку.

Чому це важливо, поінформував заступник начальника Миколаївської ОВА з цифровізації В’ячеслав Базаренко, передає Інше ТВ.

«Лише за один квартал ми вже маємо цифри, що підтверджують ефективність цього кроку:

5 реагувань на прямі кібератаки та інциденти;

10 організацій оперативно поінформовано про загрози;

9 організацій залучено до системи обміну даними;

8 нових суб’єктів підключено до MISP CERT-UA;

надано 25 консультацій з відновлення та захисту», – зазначив він.

Але на Миколаївщині не планують обмежуватися тільки технічною підтримкою.

«Наш наступний стратегічний крок — розбудова регіонального навчального центру з кібербезпеки. Це простір, де державні службовці, бізнес та студенти будуть отримувати актуальні цифрові навички.

До цієї ініціативи вже офіційно долучилися провідні виші регіону – Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова; ЧНУ ім. Петра Могили; Миколаївський національний аграрний університет.

Така синергія означає, що взаємодія виходить далеко за межі локальних кабінетів — ми будуємо потужний регіональний кластер, який готуватиме фахівців майбутнього безпосередньо тут, на Миколаївщині», – зауважив В’ячеслав Базаренко.