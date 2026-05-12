Кабінет міністрів України видав постанову, якою розширив перелік країн, громадяни яких можуть набувати громадянство України у спрощеному порядку. Цей порядок означає, що вони не мають подавати письмове зобов’язання відмовитися від свого громадянства, щоб набути українське.

До списку, який до цього містив пʼять країн – США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія – тепер додали ще 28 держав.

До нового переліку увійшли всі країни ЄС, а також Велика Британія, Канада, США, Ісландія, Норвегія, Швейцарія.

Повний перелік опублікували на сайті Кабміну.

Закон про множинне громадянство набув чинності у липні минулого року.

Тоді ж парламент доручив урядові розробити перелік держав, з якими Україна готова запроваджувати множинне громадянство. У цих країнах українці також зможуть претендувати на отримання другого паспорта, не відмовляючись від українського.

Ще під час розгляду закону в парламенті лунало чимало застережень до самої ідеї двох і більше паспортів. Передусім тому, що частина політиків і правників вважали, що множинне громадянство суперечить Конституції.

Що означає спрощена процедура

Спрощене набуття громадянства України передбачає, що іноземці країн, які назвав уряд, не будуть подавати письмове зобов’язання відмовитися від свого громадянства, щоб набути українське. Замість цього вони мають подати декларацію про визнання себе громадянином України. Причому зробити це можна онлайн, а не особисто, пише ВВС.

Щодо інших вимог, то вони лишаються такими ж, як і були: потрібно прожити в Україні не менше ніж п’ять років, скласти іспити з української мови, історії та основ Конституції.

Значно лояльніші вимоги запровадили для іноземців (незалежно від підданства), які воюють за Україну, мають особливі заслуги перед державою, зазнають політичних утисків у своїй країні.

Для них немає вимоги проживати в Україні 5 років, а іспити з історії та основ Конституції вони можуть скласти не одразу, а через два роки після набуття громадянства, а опанувати державну мову – впродовж трьох років.

Ще одна категорія іноземців має пільгу – проживання в Україні три роки, а не п’ять, якщо це біженець, закордонний українець, чоловік або дружина громадянина України.

За і проти множинного громадянства

Українська влада сподівається, що набуття громадянства іноземцями допоможе збільшити населення в Україні.

Як заявляв міністр закордонних справ Андрій Сибіга, “ключова цільова аудиторія цих нововведень – наші громади у світі”. Тож ці нововведення розраховані в першу чергу на українську діаспору.

Підпис до фото,Українська діаспора у Канаді та США разом нараховує близько 2,3 млн

Крім того, на переконання уряду, дозвіл на отримання громадянства іншої країни для українців, які виїхали під час війни, втримає їх від остаточного розриву з Україною. На сьогодні в європейських країнах за офіційними даними перебуває близько п’яти мільйонів українських біженців.

Проте опоненти прогнозують протилежний результат.

“Я переконаний, що буде з точністю до навпаки – подвійне громадянство спростить отримання усіх прав у тій країні, а це означає, що Україна втратить своїх людей остаточно. Формальне збереження українського паспорта нічого не означатиме”, – казав раніше директор Центру правових реформ Ігор Коліушко в інтерв’ю ВВС News Україна.

Утім, як заявляла нещодавно очільниця Державної міграційної служби Наталія Науменко в інтерв’ю “Цензор.нет”, близько 95% українців, які зараз перебувають в країнах ЄС, не зможуть отримати громадянство найближчим часом через досить складні процедури.

Зокрема – через вимогу проживання на території країни 5-7 років, іспити на знання мови та історії країни. Легше буде тим, хто перебуває у шлюбі з громадянином чи громадянкою ЄС або живе там довгий час.

Множинне громадянство ще під час ухвалення закону критикували деякі політичні сили та юристи. Не тільки через те, що багато хто вважає його антиконституційним, але й через ризики, які воно несе.

Зокрема, лунали побоювання, що іноземці, отримавши українське громадянство, зможуть скуповувати землю. Земельний кодекс забороняє право власності на землю для іноземців, але маючи український паспорт, вони користуватимуться тими самими правами, що й інші жителі України.

Також нові громадяни України отримають право голосувати на закордонних дільницях під час виборів і висувати свою кандидатуру на виборні посади.

Утім, як розповідав ВВС News Україна голова місії СКУ в Україні і колишній посол у Канаді Андрій Шевченко, наприкінці минулого року, коли опублікували перелік із перших пʼяти країн, запитів від представників діаспори на отримання українського громадянства було небагато.

“Ми вже отримуємо запити людей, які хочуть отримувати український паспорт. Але це не масові запити. Думаю, тут найголовнішим є фактор війни. Є питання мобілізації, якій підлягають чоловіки в Україні. Тому є сподівання, що ситуація зміниться та охочих після війни буде значно більше”, – вважає він.