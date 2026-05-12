У ніч на 12 травня (з 18:00 11 травня) противник атакував 216 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків Брянськ, Шаталово, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф., ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, за попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 192 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас, дрони-імітатори типу “Пародія” на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 25 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі до десяти ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

