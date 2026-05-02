У зв’язку з ранковим обстрілом енергетичної інфраструктури міста та з метою зменшення навантаження на мережу внесено тимчасові зміни в роботу електротранспорту.

Про це повідомили у Миколаївелектротрансі.

-Наразі не здійснюється рух тролейбусів за маршрутом №9, а також тимчасово не курсує трамвай №3 у напрямку Ракетного Урочища.

Окремо фіксуємо пошкодження тролейбуса внаслідок ворожого обстрілу.

Також з метою оптимізації енергоспоживання зменшено випуск тролейбусів типу «Дніпро» з автономним ходом до 1 км. Водночас на маршрутах міста продовжують курсувати 44 одиниці тролейбусів.

Нагадуємо пасажирам, що при оплаті проїзду за допомогою QR-коду діє можливість безкоштовної пересадки протягом 90 хвилин.

Звертаємо увагу, що всі ці заходи є вимушеними та спрямовані на стабілізацію роботи енергосистеми міста та є наслідком ворожих обстрілів. Робимо все можливе та підтримуємо наших енергетиків, які працюють у надскладних умовах, – повідомили на підприємстві.