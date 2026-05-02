У травні 2026 року церковний рік переходить у період післявеликодньої радості. Це час, коли віряни продовжують вітати одне одного словами «Христос Воскрес!», а богослужіння наповнені світлом і надією. Головною подією місяця стане Вознесіння Господнє, яке традиційно відзначається на 40-й день після Великодня.

Травень також багатий на дні пам’яті шанованих святих та важливі ікони Божої Матері. Крім того, оскільки Великдень у 2026 році випав на 12 квітня, у травні віряни вже не дотримуються тривалих постів, готуючись до літнього циклу свят.

Головні церковні свята у травні 2026 року

9 травня – Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця (літній Миколай);

– Перенесення мощей святителя Миколая Чудотворця (літній Миколай); 11 травня – День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов’янських;

– День пам’яті святих рівноапостольних Кирила і Мефодія, вчителів слов’янських; 21 травня – Вознесіння Господнє. Одне з дванадцяти найбільших свят, що символізує завершення земного служіння Христа;

– Вознесіння Господнє. Одне з дванадцяти найбільших свят, що символізує завершення земного служіння Христа; 31 травня – День Святої Трійці (П’ятидесятниця). Велике свято, що прославляє Триєдиного Бога та народження Церкви Христової.

Піст

У травні 2026 року багатоденних постів немає. Згідно з церковним статутом, віряни зазвичай дотримуються одноденних постів по середах та п’ятницях:

6, 8, 13, 15, 20, 22, 27, 29 травня – традиційні пісні дні (обмеження вживання м’ясних та молочних страв).

– традиційні пісні дні (обмеження вживання м’ясних та молочних страв). 21 травня – у день Вознесіння Господнього постів немає.

Поминальні дні

Оскільки головний день поминання – Радониця – у 2026 році припав на 21 квітня, у травні особливих загальноцерковних батьківських субот немає. Проте 9 травня традиційно звершується поминання воїнів та всіх, хто загинув у боротьбі за волю та незалежність України.

Перелік свят у церковному календарі на травень 2026 року: