Атаки України на російську нафтову інфраструктуру зросли до найвищого місячного рівня з грудня, скоротивши обсяги переробки нафтопереробних заводів сусідньої країни до багаторічного мінімуму.

У квітні було завдано щонайменше 21 удару України по російських нафтопереробних заводах, морських об’єктах, включаючи експортні термінали, та інфраструктурі нафтопроводів, згідно з даними, зібраними Bloomberg на основі публічних заяв обох країн.

Україна посилила атаки на інфраструктуру свого ворога, оскільки Київ прагне зменшити непередбачені доходи, які Москва отримує від зростання світових нафтових ринків, спричиненого війною в Ірані. Тим часом Росія завдає ударів по цивільній інфраструктурі в Україні сотнями дронів та ракет, оскільки мирні переговори з Вашингтоном завмирають, зосереджені на конфлікті на Близькому Сході.

Примітка: Деякі удари по портах призвели до пожеж на нафтових танкерах, які не враховані в підрахунку. Напади на Туапсинський нафтопереробний завод у деяких випадках призводили до пожеж на сусідньому нафтопродуктовому терміналі, які також не враховуються в кількості страйків.

У квітні в російській нафтопереробній промисловості сталося щонайменше дев’ять влучань — найвищий місячний рівень з початку року, як показують дані, зібрані Bloomberg. За оцінками аналітичної компанії OilX, це скоротило середню продуктивність нафтопереробних заводів Росії до 4,69 мільйона барелів на день, що є найнижчим показником з грудня 2009 року.

Падіння темпів переробки сирої нафти створює тиск як на внутрішній ринок, де зростає сезонний попит, так і на світові ринки нафтопродуктів, оскільки Росія є ключовим експортером дизельного палива. Зменшення обсягів переробки також обмежує можливості Росії нарощувати видобуток нафти, який протягом місяців залишався значно нижчим за її квоту ОПЕК+.

Цього місяця Україна повернулася до своєї стратегії повторних атак на окремі російські нафтопереробні заводи кінця 2025 року, як показують дані. Такий підхід максимізує шкоду, завдану цільовим нафтопереробним підприємствам, перешкоджаючи швидкому ремонту.

Операції на великому Туапсинському нафтопереробному заводі ПАТ «Роснефть» на узбережжі Чорного моря Росії були зупинені трьома атаками за останні два тижні. Масові пожежі на об’єкті гасили кілька днів, що спричинило екологічну кризу в цьому районі.

Влада Туапсе бореться з розливами нафтопродуктів, забрудненими дощами та високим рівнем токсичних речовин у повітрі після пожеж. Вони порадили мешканцям не використовувати нефільтровану воду та не виходити на вулицю.

Тим не менш, скорочення роботи нафтопереробних заводів дозволило Росії збільшити експорт морським транспортом у квітні, тоді як атаки на порти зменшилися, показують дані відстеження танкерів, зібрані Bloomberg. Однак це може бути короткочасним пожвавленням, якщо Україна відновить атаки на порти найближчим часом.

Україна також посилила свої атаки на російську нафтопровідну мережу, завдавши ударів щонайменше по п’яти насосних станціях у квітні, свідчать дані. Хоча це нагадує удари кінця 2024 та 2025 років, Київ завдав ударів по нафтоперекачувальних станціях глибоко всередині Росії, а не по тих об’єктах, які обслуговують експортні трубопроводи поблизу західних кордонів країни.

Внутрішня трубопровідна мережа Росії, найдовша у світі та спроектована під час Холодної війни, є відносно стійкою до військових дій. Це дозволило перенаправити потоки нафти з пошкоджених об’єктів, і поки що атаки не мали тривалого впливу на внутрішні постачання.

Раніше цього тижня президент Володимир Путін запропонував короткочасне припинення вогню з Україною з нагоди щорічного святкування перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, яку Росія відзначає 9 травня. За словами лідера України Володимира Зеленського, Київ прагне роз’яснень щодо цієї пропозиції.