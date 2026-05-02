Заплановане виведення американських військ з Німеччини має спонукати європейців до подальшого зміцнення власної оборони, заявив у суботу міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус після останнього залпу Вашингтона проти трансатлантичних зв’язків, передає Reuters.

У п’ятницю Пентагон оголосив, що Сполучені Штати виведуть 5000 солдатів з Німеччини, своєї найбільшої європейської бази, оскільки розкол через війну в Ірані та тарифна напруженість створюють додаткове напруження у відносинах між США та Європою.

Пісторіус сказав, що цей крок був очікуваним.

Трамп погрожував скороченням військ на початку цього тижня після суперечки з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем, який поставив під сумнів стратегію Вашингтона на Близькому Сході.

НІМЕЧЧИНА ПІДСИЛЮЄ ВІЙСЬКА ТА ВІЙСЬКОВУ ІНФРАСТРУКТУРУ

Пісторіус сказав, що часткове виведення військ вплине на нинішню присутність США майже 40 000 солдатів, розміщених у Німеччині. За іншими оцінками, чисельність військовослужбовців на дійсній службі становить 35 000 осіб.

«Ми, європейці, повинні взяти на себе більше відповідальності за власну безпеку», – сказав Пісторіус, додавши: «Німеччина на правильному шляху», розширюючи свої збройні сили, прискорюючи військові закупівлі та будуючи інфраструктуру.

Німеччина хоче збільшити кількість солдатів Бундесверу на дійсній службі з нинішніх 185 000 до 260 000, хоча критики міністра оборони закликали до збільшення кількості у відповідь на широко сприйняту зростаючу загрозу з боку Росії.

Члени НАТО зобов’язалися взяти на себе більше відповідальності за власну оборону, але з обмеженими бюджетами та величезними прогалинами у військовому потенціалі регіону знадобляться роки, щоб задовольнити власні потреби в безпеці.

БЕЗ БАТАЛЬЙОНУ ДАЛЬНОГО ВОГНЮ

Військова присутність США в Німеччині, яка розпочалася як окупаційна сила після Другої світової війни, досягла піку в 1960-х роках, коли сотні тисяч американських військовослужбовців були розміщені там для протидії Радянському Союзу під час Холодної війни.

Присутність США включає гігантську авіабазу Рамштайн та лікарню Ландштуль, які використовувалися США для підтримки війни в Ірані, а також попередніх конфліктів в Іраку та Афганістані.

Рішення Пентагону означає, що одна повна бригада покине Німеччину, а батальйон далекого вогню, який мав бути розгорнутий пізніше цього року, буде скасовано.

Втрата далекого вогню стане особливим ударом для Берліна, оскільки він мав стати значним додатковим елементом стримування проти Росії, поки європейці самі розробляли такі ракети далекого радіусу дії.

