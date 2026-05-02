Пентагон планує вивести близько 5000 американських військовослужбовців з Німеччини, заявили у п’ятницю високопосадовці Міністерства оборони.

Чиновники охарактеризували цей крок як сигнал невдоволення президента Трампа рівнем допомоги, яку європейські союзники надали у війні між США та Іраном. Пан Трамп публічно критикував канцлера Німеччини Фрідріха Мерца та лідерів інших країн-членів НАТО за те, що вони не беруть безпосередньої участі у військовій кампанії США проти Ірану, пише CBS News.

Американські військові мають величезну присутність у Німеччині ще з часів Другої світової війни та Холодної війни. За даними Міністерства оборони, станом на грудень минулого року на базах по всій Німеччині було розміщено понад 36 000 військовослужбовців, що перебувають на дійсній службі, а також майже 1500 резервістів та 11 500 цивільних осіб.

Японія є єдиною іноземною країною з більшою присутністю американських військ.

У Німеччині також розташовані штаб-квартири Європейського та Африканського командувань США, а її авіабаза Рамштайн є ключовим центром для операцій США.

Деякі американські війська, яких переміщують з Європи, можуть повернутися до США, а потім бути розгорнуті за кордоном, заявили представники оборонного відомства, описуючи це як спробу зосередитися на пріоритетах Пентагону на батьківщині США та в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Виведення військ не вплине на транспортування або догляд за пораненими військовослужбовцями в Регіональному медичному центрі Ландштуля в Німеччині, повідомили чиновники. Ландштуль є найбільшим американським шпиталем за кордоном і приймав на себе догляд за американськими військовослужбовцями, пораненими внаслідок іранських ударів.

Представники оборонного відомства заявили, що виведення військ вплине на одну бригадну бойову групу в Німеччині після того, як кількість команд у Європі збільшилася після вторгнення Росії в Україну. Батальйон далекобійної стрільби, який мав бути розгорнутий у Німеччині пізніше цього року, також буде перепризначено.

Головний речник Пентагону Шон Парнелл заявив, що виведення відбудеться протягом наступних шести-дванадцяти місяців.

«Це рішення прийнято після ретельного огляду розташування сил Міністерства в Європі та визнає вимоги театру військових дій та умови на місцях», – заявив Парнелл.

Трамп натякнув на початку цього тижня, що розглядає можливість скорочення військ у Німеччині. Останніми днями він дедалі більше розчарувався Мерцем після того, як канцлер Німеччини заявив цього тижня, що «американці явно не мають стратегії» щодо Ірану, і стверджував, що іранські переговірники «принижують» США.

Пізніше президент США написав у двох публікаціях на Truth Social, що Мерц «не знає, про що говорить», і «втручається в справи тих, хто позбавляється іранської ядерної загрози». Мерц заявив у середу, що він досі в добрих стосунках з Трампом.

Ця перепалка викрила ширші розбіжності між Трампом і багатьма союзниками по НАТО, які уникали прямого приєднання до війни США з Іраном і зіткнулися з підвищенням цін на енергоносії через перебої з поставками палива. Президент погрожував вийти з НАТО, назвавши альянс «паперовим тигром» за те, що він не вступає у війну. Закон 2023 року забороняє президенту виводити США з НАТО без схвалення Конгресу.

Трамп роками критикував НАТО, звинувачуючи членів альянсу в недостатніх витратах на свої військові ресурси та надмірній залежності від Сполучених Штатів. В останні роки він також стверджував, що європейські країни повинні взяти на себе більше відповідальності за допомогу Україні в боротьбі з російським вторгненням, яке перетнуло чотирирічну позначку в лютому.

Президент озвучив варіант виведення тисяч військ з Німеччини ближче до кінця свого першого терміну, але цей крок був скасований колишнім президентом Джо Байденом.