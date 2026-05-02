Редиска – це не просто ранній весняний овоч, але ще й чудова основа для ферментації. Втім, насправді мало хто про це знає. Тому сьогодні пропонуємо вам швидкий рецептом квашеної редиски, який завжди виходить смачним і хрустким!
Квашена редиска – простий покроковий рецепт:
Як відомо, однією із перших на весняних грядках зазвичай достигає редиска. Її я частенько додаю у різноманітні салати, але ще смачніше – приготувати квашену редиску “по-сільському”. Неймовірно хрустка, пікантна й дуже ароматна – таку закуску можна їсти аж цілими банками! А сам рецепт дивує своєю простотою, переконують Добрі новини.
Основні інгредієнти:
- 1 кілограм редиски;
- 1 головка часнику;
- по невеликому пучку свіжого кропу та петрушки;
- гострий перець чилі (за смаком);
- 6 горошин духмяного перцю;
- 3 лаврові листки;
- 1 столова ложка солі;
- 1 чайна ложка цукру.
Інгредієнти для розсолу:
- 400 мілілітрів води;
- 1 чайна ложка солі (без гірки).
Спосіб приготування:
Заздалегідь промиваю редиску, обриваю листя. Якщо вона велика – розрізаю плоди навпіл, а дрібну редиску залишаю цілою.
Крок перший:
Часник очищаю і роздавлюю. Зелень дрібно нарізаю. Гострий перець ріжу тонкими кільцями.
Крок другий:
У великій мисці змішую підготовлену редиску, часник, зелень, гострий перець, духмяний перець горошком і лавровий лист. Додаю сіль і цукор. Перемішую таким чином, щоб спеції та сіль рівномірно розподілилися.
Крок третій:
В окремій ємності готую розсіл: просто розчиняю сіль у воді.
Крок четвертий:
Щільно викладаю редиску в чистий контейнер. Заливаю редиску підготовленим розсолом так, щоб він повністю покривав її. Якщо розсолу не вистачає, доливаю трохи чистої холодної води.
Крок п’ятий:
Ставлю на плоди невелику тарілку, а на неї – гніт. Залишаю при кімнатній температурі орієнтовно на 3-4 дні. Під час ферментації може з’являтися піна – це нормально.
От і все – готово! Через 3-4 дні редиску перекладаю в банку, закриваю кришкою і зберігаю в холодильнику приблизно декілька тижнів. Смачного!