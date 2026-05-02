Редиска – це не просто ранній весняний овоч, але ще й чудова основа для ферментації. Втім, насправді мало хто про це знає. Тому сьогодні пропонуємо вам швидкий рецептом квашеної редиски, який завжди виходить смачним і хрустким!

Квашена редиска – простий покроковий рецепт:

Як відомо, однією із перших на весняних грядках зазвичай достигає редиска. Її я частенько додаю у різноманітні салати, але ще смачніше – приготувати квашену редиску “по-сільському”. Неймовірно хрустка, пікантна й дуже ароматна – таку закуску можна їсти аж цілими банками! А сам рецепт дивує своєю простотою, переконують Добрі новини.

Основні інгредієнти:

1 кілограм редиски;

1 головка часнику;

по невеликому пучку свіжого кропу та петрушки;

гострий перець чилі (за смаком);

6 горошин духмяного перцю;

3 лаврові листки;

1 столова ложка солі;

1 чайна ложка цукру.

Інгредієнти для розсолу:

400 мілілітрів води;

1 чайна ложка солі (без гірки).

Спосіб приготування:

Заздалегідь промиваю редиску, обриваю листя. Якщо вона велика – розрізаю плоди навпіл, а дрібну редиску залишаю цілою.

Крок перший:

Часник очищаю і роздавлюю. Зелень дрібно нарізаю. Гострий перець ріжу тонкими кільцями.

Кулінари поділилися простим рецептом смачної квашеної редиски. Фото: YouTube Валентина Марокова

Крок другий:

У великій мисці змішую підготовлену редиску, часник, зелень, гострий перець, духмяний перець горошком і лавровий лист. Додаю сіль і цукор. Перемішую таким чином, щоб спеції та сіль рівномірно розподілилися.

Крок третій:

В окремій ємності готую розсіл: просто розчиняю сіль у воді.

Крок четвертий:

Щільно викладаю редиску в чистий контейнер. Заливаю редиску підготовленим розсолом так, щоб він повністю покривав її. Якщо розсолу не вистачає, доливаю трохи чистої холодної води.

Крок п’ятий:

Ставлю на плоди невелику тарілку, а на неї – гніт. Залишаю при кімнатній температурі орієнтовно на 3-4 дні. Під час ферментації може з’являтися піна – це нормально.

От і все – готово! Через 3-4 дні редиску перекладаю в банку, закриваю кришкою і зберігаю в холодильнику приблизно декілька тижнів. Смачного!