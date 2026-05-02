В Україні розглядають можливість змінити підходи до бронювання працівників підприємств на тлі дефіциту особового складу в армії.

Про це заявив народний депутат від “Слуг народу” Сергій Нагорняк в ефірі Ранок.LIVE, передає УНН.

За його словами, раніше держава намагалася максимально зберегти фахівців у критично важливих галузях, зокрема в енергетиці, щоб забезпечити стабільну роботу інфраструктури.

Водночас нині, з огляду на ситуацію на фронті, у владі розглядають варіанти часткового перегляду таких рішень.

На підприємствах працюють люди без обмежень, кваліфіковані спеціалісти – і, відповідно, саме вони розглядаються як ресурс для поповнення війська – зазначив Нагорняк.

Він додав, що можливі зміни пов’язані з нагальними потребами оборони країни та можуть бути вимушеним кроком.

Наразі остаточних рішень з цього приводу не ухвалено.