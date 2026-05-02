Президент Зеленський повідомив про наслідки останніх обстрілів українських міст та прокоментував активність зі сторони Білорусі.

-Була доповідь міністра внутрішніх справ України Ігоря Клименка про роботу наших служб, які допомагають українцям після російських ударів. Жорстокі удари були сьогодні в Херсоні: дрони проти цивільного транспорту – були влучання по маршрутках. На жаль, є загиблі. Мої співчуття рідним та близьким. Є поранені. Усім надається необхідна допомога.

На Миколаївщині було влучання по обʼєкту енергетики – теж російського дрона. До ранку вдалося відновити постачання електрики. Були також удари на Дніпровщині, Одещині, Сумщині, у Харкові, в інших наших містах і громадах. Усюди оперативно працюють наші рятувальники – ДСНС України, Національна поліція допомагає. Хочу відзначити також наші екіпажі, які забезпечують евакуації з території, де ведуться бойові дії.

Напередодні була доволі специфічна активність на ділянках кордону України та Білорусі – з боку Білорусі. Уважно все фіксуємо, все контролюємо і, якщо буде потрібно, ми будемо реагувати. Україна готова захищати своїх людей, свій суверенітет, і кожен має це розуміти, кого намагаються втягнути в будь-яку агресивну активність проти України.

Також ми готуємо нові санкційні рішення – кілька санкційних пакетів – на сьогодні та на найближчий час. Ми продовжуємо нашу роботу з партнерами – у Європі, на Близькому Сході, в Затоці, в інших частинах світу – з усіма, хто здатен посилити українську протиповітряну оборону та забезпечити Україні більше економічної сили. Ми очікуємо від перемовин у травні вагомих речей.