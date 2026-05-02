У США оцінюють, що внаслідок блокади Ормузької протоки Іран втратив близько 4,8 млрд доларів доходів від нафти. Про це пише Axios, передає УНН.

За даними Пентагону, з початку операції 13 квітня американські військові перенаправили понад 40 суден, які перевозили нафту та інші підсанкційні вантажі.

У Міноборони США заявляють, що блокада спрямована на посилення економічного тиску на Тегеран і обмеження його можливостей фінансувати дестабілізацію в регіоні.

Блокада США в Ормузькій протоці діє на повну силу і дає той ефект, на який ми розраховували – заявив виконувач обов’язків прессекретаря Пентагону Джоел Вальдес.

Водночас президент США Дональд Трамп, за даними ЗМІ, порівняв дії американського флоту з піратством.

Ормузька протока є одним із ключових маршрутів транспортування нафти у світі, і ситуація навколо неї залишається напруженою на тлі конфлікту на Близькому Сході.