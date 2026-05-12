Генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреїсус заявив, що очікує збільшення кількості випадків хантавірусу, пише УНН з посиланням на Sky News.

Він заявив, що це пов’язано з проміжком часу між першим випадком хантавірусу на судні MV Hondius та його ідентифікацією як хантавірусу, а також з вжитими заходами для запобігання його поширенню.

Як я вже казав у своїй промові, що стосується збільшення кількості випадків, ми очікуємо збільшення кількості випадків, тому, як ви пам’ятаєте, перший випадок було зафіксовано 6 квітня, і до підтвердження інфекції приблизно 24-25 квітня пасажири активно взаємодіяли один з одним. Як ви знаєте, інкубаційний період становить від шести до восьми тижнів. Через цю взаємодію, поки вони ще були на кораблі, навіть вживаючи деяких профілактичних заходів… ми очікуємо збільшення кількості випадків – сказав Гебреїсус під час пресконференції у вівторок.