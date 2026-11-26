Генерал-лейтенанта Євгена Мойсюка призначено заступником Міністра оборони України. Рішення ухвалив Кабінет Міністрів.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Інше ТВ.

Євген Мойсюк відповідатиме на посаді за декілька ключових напрямів, серед яких:

Стратегічний розвиток спроможностей Сил оборони: планування має враховувати бойовий досвід, реальні потреби військових та зміни характеру сучасної війни. Зокрема, для оперативного узгодження пріоритетів заступник Міністра координуватиме взаємодію Міноборони з Верховною Радою та урядом.

Підготовка території держави до оборони: координація роботи з регіонами для посилення їхньої готовності до відбиття збройної агресії. Кожен регіон має бути повноцінною частиною єдиної системи стійкості держави.

Євген Мойсюк вже має досвід роботи на посадах заступника Головнокомандувача ЗСУ та заступника Міністра оборони. Безпосередньо командував військами та їх забезпеченням. Керував розробкою нормативних актів, системи рекрутингу, мобілізації та військової освіти, побудовою моделі військової кар’єри та війська майбутнього.

Як повідомляло Інше ТВ, 29 липня Уряд призначив заступниками Міністра оборони України Сергія Боєва та Любов Галан. 3 серпня Уряд призначив Миколу Швидкого заступником Міністра оборони України. На початку вересня заступницею Міністра оборони України було призначено Ганну Гвоздяр. 24 вересня призначено ще одного заступника Міністра оборони – за що відповідатиме Олексій Рева.