Вдень та вночі 25 листопада пожежно-рятувальні підрозділи Миколаївщини ліквідували 5 пожеж.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Дві пожежі виникли внаслідок російської атаки БпЛА по фермерському господарству та промисловому підприємству в Шевченківській громаді Миколаївського району. Пожежі ліквідовані вогнеборцями.

Постраждалих немає.

Щодо пожеж, не пов’язаних із воєнними діями, то у Миколаєві зареєстровано пожежу димаря у двоповерховій будівлі, також горіли п’ять пластикових сміттєвих контейнерів та металевий вагончик на відкритій території в різних районах. Ніхто не постраждав.

Від ДСНС працювали 32 надзвичайники та 8 одиниць техніки, в одному випадку залучалось відділення місцевої пожежної охорони.

Як повідомляло Інше ТВ, 20 листопада обидві пожежі на Миколаївщині за добу були спричинені російськими обстрілами