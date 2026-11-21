20 листопада вогнеборці Миколаївщини двічі залучались до гасіння пожеж, спричинених ворожими обстрілами.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Миколаївській області, передає Інше ТВ.

Так, під ударом опинилося фермерське господарство Шевченківської громади. Внаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік, його було госпіталізовано. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Крім того, внаслідок ще однієї атаки у Заводській громаді на території сільськогосподарського підприємства відбулось займання господарського майна. Постраждалих немає. Горіння ліквідували на незначній площі.

Як повідомляло Інше ТВ, На Миколаївщині ворог атакував ферму, поранений чоловік