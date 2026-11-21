Ворожі атаки на Миколаївську область за минулу добу, станом на 07:00 21 листопада.

Минулої доби та сьогодні ворог атакував область ударними БпЛА типу «Shahed».

Під ударом опинилося фермерське господарство Шевченківської громади. Унаслідок атаки постраждав 54-річний чоловік, його було госпіталізовано. На ранок стан постраждалого – стабільний. Також пошкоджено складське приміщення та два автомобілі, ще один автомобіль знищено.

Крім того, внаслідок ще однієї атаки у Заводській громаді на території сільськогосподарського підприємства пошкоджено складські приміщення. Постраждалих немає.

Миколаївський район

Сьогодні опівночі ворог атакував БпЛА Куцурубську громаду. Унаслідок атаки в с. Дмитрівка зруйновано господарські споруди та пошкоджено будинок. Постраждалих немає.