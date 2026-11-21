Про це сьогодні вранці повідомив мер Кривого Рогу Олександр Вілкул. Він також розповів, що вночі була ще одна атака, а внаслідок вечірньої в місті великі руйнування, багато поранених, серед них діти, працівники “швидкої” і рятувальники.

-Російські терористи здійснили чергові злочинні удари по Кривому Рогу. Прямо по житловому кварталу у центрі міста. Увечері п’ятниці, коли на вулицях багато людей. У День захисту дітей.



Спочатку дві балістичні ракети. А потім, коли розпочалася аварійно-рятувальна операція – ще три реактивні шахеди вдарили по медиках, рятувальниках та комунальниках.

Потім, вже вночі – ще один удар реактивним шахедом по промисловому підприємству.

Просто кляті тварюки…



На жаль, загинули дівчина 20 років – фельдшер швидкої допомоги, та 7-річний хлопчик, який грав на дитячому майданчику популярного ресторану зі своїми друзями. Вічна їм пам’ять…



Станом на зараз 47 поранених. 27 з них – у важкому стані. Серед поранених – шестеро дітей. У тому числі 3-річна дівчинка та 4-річний хлопчик. Також серед постраждалих два співробітника ДСНС і два співробітника швидкої допомоги.

Лікарі надають всім постраждалим необхідну допомогу. Молимося за їхнє життя та здоров’я. Всім необхідним лікарні забезпечені.



За попередніми даними – обходи ускладнені через постійні тривоги -пошкоджено 23 багатоквартирні будинки, лікарня, заклади освіти, об’єкти бізнесу, гаражі, машини швидкої допомоги, автівки. Виникло кілька пожеж. Дві вже загашені, дві локалізовані.



Також внаслідок удару сталося зниження тиску води у Саксаганському, Металургійному та Центрально-Міському районі. Також – обмеження щодо постачання газу та проблеми з енергопостачанням.

На зараз щодо газу ситуація стабілізована, окрім 7-ми багатоквартирних будинків. По воді та електроенергії роботи також продовжуються.

Для ліквідації наслідків задіяно всі оперативні та комунальні служби. Всі на місці, всі працюють.



Штаб допомоги людям вже до 24.00 був розгорнутий у райвиконкомі поряд із місцем удару. Місцеві знають де. Там мешканці пошкоджених будинків можуть отримати необхідні на перший час будматеріали (ОСБ, плівку та інші), написати заяви на матеріальну допомогу. Допомога, як і завжди, буде надана всім, кому вона потрібна.



росія – країна-терорист. Просто нелюди. Тримаємося. Працюємо.