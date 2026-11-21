Загальні бойові втрати противника від початку повномасштабного вторгнення станом на 21 листопада 2026 року.
Особовий склад:
близько 1 634 860 (+1 730) осіб
Озброєння та військова техніка:
Танки: 12 485
Бойові броньовані машини: 25 884 (+24)
Артилерійські системи: 52 595 (+21)
РСЗВ: 2 289 (+1)
Засоби ППО: 1 767 (+2)
Літаки: 452
Гелікоптери: 356
Безпілотні системи та ракети:
Наземні робототехнічні комплекси: 3 203 (+7)
БпЛА оперативно-тактичного рівня: 615 411 (+1 065)
Крилаті ракети: 5 278 (+82)
Морська техніка:
Кораблі та катери: 35
Підводні човни: 2
Техніка забезпечення:
Автомобільна техніка та автоцистерни: 177 819 (+283)
Спеціальна техніка: 4 921 (+2)
У дужках зазначено втрати за минулу добу. Дані уточнюються.