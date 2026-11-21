Образ архістратига Михаїла не вперше стає темою українських пам’ятних монет. Ба більше, монети із його зображенням – одні з найулюбленіших серед українських нумізматів.

Постать архістратига має особливе місце і в історії Національного банку. У центральній частині стелі операційної зали Національного банку височіє постать архістратига Михаїла – захисника і покровителя Києва, зображеного в латах римського полководця. Він став символічним охоронцем установи, що дбає про фінансову стабільність держави. Саме цей образ відображений і в новій пам’ятній монеті «Архістратиг Михаїл», яка від 20 листопада в обігу.

Про це повідомляють в НБУ, передає Інше ТВ.

Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, масою 31,1 г та діаметром – 38,6 мм. Елемент оздоблення – локальна позолота.

На аверсі розміщено орнаментальний елемент вітражного оформлення будівлі Національного банку України.

На реверсі – образ архістратига Михаїла, зображеного за мотивами вітражного оформлення стелі операційної зали НБУ. По колу розміщено напис: «…За нас і душі праведних, і сила архістратига Михаїла» (рядки з поеми Тараса Шевченка “Гайдамаки”) шрифтом “ChebanykSansN.2017 © VasylChebanyk”.



▪️Дизайн – Тетяна Балута.

▪️Скульптор – Володимир Дем’яненко.

▪️Тираж – до 15 000 штук.



Як повідомляло Інше ТВ, НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену залізничникам