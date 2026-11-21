Європейський Союз (ЄС) заборонив особам, які постійно проживають у Росії, брати участь у програмі обміну студентів та академічного персоналу Erasmus+.

Про це повідомляє LSM.

Обмеження також поширюються на отримання стипендій Erasmus Mundus для навчання за магістерськими програмами в європейських університетах. Вони застосовуються незалежно від громадянства претендентів.

«Організації, що базуються в Росії, та особи, які проживають у Росії, не можуть брати участі в жодному з напрямів програми в жодному статусі», — йдеться в опублікованих Європейською комісією (ЄК) рекомендаціях щодо реалізації програми Erasmus на 2027 рік.

Аналогічні обмеження запроваджено і щодо мешканців окупованих Росією територій України, за винятком громадян України.

Водночас у рекомендаціях не уточнюється, чи поширюватимуться нові обмеження на стипендії та проєкти, затверджені в межах програми раніше.

Програма Erasmus діє вже понад 30 років. У період із 2014-го до 2021 року в ній взяли участь 13 200 студентів і викладачів закладів вищої освіти з Росії.

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