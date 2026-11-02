Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що російських спортсменів не допустять до країни у 2027 році, якщо росія продовжуватиме війну проти України. Вона також планує домагатися обмеження їхнього в’їзду до всієї Шенгенської зони. Про це повідомляє The Moscow Times, пише УНН.

За словами Валтонен, у найближчі дні вона просуватиме необхідні для цього рішення. Ще в жовтні міністерка запропонувала колегам із країн ЄС запровадити відповідні обмеження, і Єврокомісія вже працює над цим питанням.

У 2027 році Фінляндія прийматиме чемпіонат світу з фігурного катання та матчі жіночого Євробаскету, тому питання участі російських спортсменів набуває особливої актуальності.

30 жовтня Спортивний арбітражний суд (CAS) ухвалив рішення допустити росію до всіх хокейних турнірів сезону 2026/27. Фінська хокейна асоціація назвала це рішення “абсолютно незбагненним” на тлі війни проти України.

П’ятеро фінських євродепутатів також підтримали запровадження нових санкцій і візових обмежень, щоб перешкодити поверненню російських хокейних збірних на міжнародні змагання.

За даними Sports.ru, російських спортсменів уже повністю допустили до змагань під національним прапором і гімном у 17 видах спорту.

У ЄС побоюються, що росія використовуватиме повернення до міжнародного спорту як інструмент політичного впливу. Серед можливих заходів розглядають візові обмеження, санкції та скорочення фінансування спортивних федерацій, які скасовують заборони.