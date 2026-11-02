Військовослужбовці 1-го батальйону безпілотних систем 123-ї бригади за власні кошти придбали саджанці та доповнили зелену локацію у сквері «Веселинівське коло».

Про це повідомляється на фейсбук-сторінці 123 Обр БпС, передає Інше ТВ.

Сосни привезли з розсадника на межі Дніпропетровської та Донецької областей. Дізнавшись про ініціативу, частину дерев там продали зі знижкою, а калини подарували.

«Ми отримали якраз виплати, скинулись і закупили саджанці. Хоча нам є на що витрачати гроші — у нас купа проблем із машинами, обладнанням. Але ми все ж таки знайшли цей зазор і вирішили висадити ці прекрасні сосни», — розповів командир роти Роман Буров.

Для Романа турбота про зелене місто — давня справа. Ще до повномасштабного вторгнення він співпрацював із КП «Миколаївські парки», купував і висаджував сосни, клени та інші дерева. Серед них — і сосни, які свого часу привезли до Миколаєва з Бахмута.

Особливе значення мають девять дерев, які висадили тут на згадку про полеглих воїнів. Одну з калин посадила Любов разом із донькою. Її син, 25-річний Максим, загинув у січні 2026 року в боях на Запорізькому напрямку.

«Щоб про них памʼятали, щоб про них не забували. Вони ж захищають нас. Захищають своїми життями», — каже мама Героя.

Догляд за саджанцями взяло на себе КП «Миколаївські парки». Комунальники забезпечуватимуть полив, підживлення та необхідні роботи протягом усього вегетаційного періоду.

Як повідомляло Інше ТВ, У Миколаєві визначили парки та сквери, де проходитиме акція «Подаруй дерево місту»