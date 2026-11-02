Українці не припиняють жартувати та робити меми щодо сповіщень про “ядерну тривогу” та “вуличні бої”. Люди отримали фейкові попередження ввечері 1 листопада через кібератаку на систему оповіщень.

“Телеграф” зібрав найсмішніші меми та найяскравіші жарти. Росіяни хотіли нас налякати, проте натомість тільки повеселили.

Жартома обурюються, чому сповіщення про “ядерку” були не державною мовою. Сміються, що після попередження про катастрофічні небезпеки люди пішли не в укриття, а в соцмережі та почали робити меми.

Багато мемів смішно демонструють стійкість українців перед російськими залякуваннями. У нас за роки війни та російських ІПСО виробився певний імунітет.

Є й інші смішні жарти про збій системи оповіщення. Фейкові повідомлення стали справжнім каталізатором іронії.

Збій додатка “Повітряна тривога” 1 листопада — що відомо

Ввечері в неділю, 1 листопада, українцям приходили на телефон сповіщення російською мовою про нібито оголошення ядерної тривоги та виліт “Орєшніка”. Невдовзі розробники додатка “Повітряна тривога” підтвердили кібератаку на сервіс сповіщення. Вже за кілька годин роботу застосунку було частково відновлено.

Однак через кілька годин після атаки на український додаток відбулася кібератака на додаток МНС РФ та канали попереджень про небезпеку у MAX (російський месенджер). Поширювалися фейки про запущені по РФ “ядерні боєголовки” на дронах P1-SUN розробки SkyFall – це українські дрони-перехоплювачі для боротьби з “шахедами”. Росіян закликали запастися їжею та ховатися у підвалах. Невдовзі МНС РФ підтвердило злам та заявило про роботу над та відновленням системи.