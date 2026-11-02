І це перше повідомлення з цифрами по гуманітарній місії в Олешках від США, офіційні дані від України омбудсмен Дмитро Лубінець обіцяв оприлюднити сьогодні, 2 листопада.

Тож у соцмережі Х Меланія Трамп написала:

ПРИПИНЕННЯ ВОГНЮ ЗАВЕРШИЛОСЯ. Місія завершилася успіхом: до регіону було доставлено життєво необхідну допомогу, а також забезпечено евакуацію майже 800 осіб.

Від імені Америки я висловлюю вдячність Росії та Україні за їхню провідну роль та співпрацю в рамках Олешківського перемир’я. Сподіваюся, що Олешки стануть основою для тривалого миру між обома країнами.



Перемир’я розпочалося 27 жовтня 2026 року і завершилося 1 листопада 2026 року, як і було заплановано, — написала Меланія Трамп.