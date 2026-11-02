Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає можливість відновлення постачання російського газу до Європи через американську компанію-посередника. План також передбачає транзит газу територією України. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на джерела, пише УНН.

За інформацією видання, Білий дім запропонував механізм, за яким кошти від продажу російського газу надходитимуть на спеціальний рахунок у третій країні.

Такий підхід, за задумом американської сторони, має запобігти використанню росією газових доходів для фінансування війни проти України.

За даними WSJ, план просувають спецпосланці Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер.

Раніше The New York Times повідомляла, що Вашингтон пропонував Європейському Союзу збільшити закупівлі російського газу, а Україні – відновити його транзит. Однак подробиці запропонованої схеми тоді залишалися невідомими.

Наразі російський газ забезпечує менш ніж 15% потреб ЄС, тоді як до повномасштабного вторгнення росії в Україну цей показник становив близько 45%.

Європейський Союз планує повністю відмовитися від російського газу до кінця 2027 року. Чи погодяться європейські країни на американську пропозицію, поки невідомо.