У Болгарії завершилися президентські вибори, на яких перемогла чинна президентка Іліяна Йотова — перша жінка на посаді президента в історії Болгарії.

Про це пишуть болгарські медіа, передає Громадське.

За результатами підрахунку голосів Йотова одержала близько 57,6% голосів виборців, а Андрей Гюров — 39,4%.

Сам Гюров вже визнав свою поразку і сказав, що не очікував такої різниці. За чинну президентку проголосували близько мільйона людей, коли за її опонента — 745 тисяч.

Зазначимо, що загалом голосувати мали право понад 6,5 мільйонів болгарських громадян.

«Ми приймаємо результати, якими ми їх бачили. Так проголосували болгарські громадяни. Нічого не було марно, і найкраще ще попереду. Попереду багато викликів. Ми повинні шукати відповідальність від держави, тому що вона повинна працювати для болгарських громадян, а не для себе», — сказав Гюров.

Йотова — колишня віцепрезидентка Болгарії, а тимчасовою президенткою стала 23 січня 2026 року, коли Румен Радєв — чинний прем’єр — пішов у відставку. Йотова є соратницею Радєва і поділяє з ним погляди щодо росії та України, зокрема виступає проти надання Києву військової допомоги.

Гюров — колишній тимчасовий прем’єр-міністр Болгарії з лютого по травень 2026 року, під час своєї каденції підписав безпекову угоду між Болгарією та Україною.