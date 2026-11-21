Вбивство громадянина України та США планували скоїти у вересні під час концерту в Копенгагені, залучивши місцеве злочинне угруповання. Але йому вдалося запобігти.

Про це повідомила у п’ятницю, 20 листопада, данська розвідувальна служба PET, пише ERR.ee.

В організації замаху данська розвідслужба підозрює Росію. “За нашою оцінкою, цей випадок свідчить про те, що російські спецслужби зробили спробу здійснити вбивство на замовлення в Данії”, – заявив на прес-конференції глава PET Расмус Кіффер-Крістенсен.

Як зазначає данська громадсько-правова телерадіокомпанія DR із посиланням на матеріали судового засідання, йдеться про підготовку замаху на репера та відеоблогера Альберта Васильєва, відомого також як Kiyvstoner (Київстонер), повідомляє Deutsche Welle.

У підготовці вбивства незадовго до концерту Kyivstoner, який мав відбутися 25 вересня в передмісті датської столиці Шарлоттенлунд, підозрюються двоє громадян Данії. Вони заперечують свою провину.

За даними DR, їх затримали у Хеллерупі поблизу Копенгагена. В автомобілі разом із ними перебували ще двоє чоловіків, проте їм не висунуто звинувачення у підготовці вбивства. У машині також було виявлено зброю. Усі четверо відтоді перебувають під арештом. Концерт у Шарлоттенлунді в результаті було скасовано. На судовому засіданні 20 листопада йшлося про продовження терміну утримання підозрюваних під вартою. Засідання проходило у закритому режимі.

“Ми щойно викликали російського посла до Міністерства закордонних справ і повідомили йому про рішення уряду вислати російського військового аташе з Данії протягом семи днів”, – заявив міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен на прес-конференції.

У п’ятницю Данія також повідомила, що розглядає можливість зупинення видачі росіянам шенгенських віз.

“Ми розпочали роботу на європейському рівні, щоб ще більше посилити правила в’їзду громадян Росії до Європи. Тепер ми активізуємо наші зусилля, поставивши собі за мету призупинити видачу всіх віз, не пов’язаних із гострою необхідністю”, – заявив Расмуссен.

Репер Kiyvstoner, який допомагає українській армії, сам повідомляв про відміну концерту в Данії у своєму Instagram. За його словами, проводити концерт йому заборонили спецслужби. У серпні повідомлялося, що на виконавця готували замах у Польщі.

У липні ФСБ РФ звинуватила Київстонера в організації атаки українських безпілотників на стратегічне підприємство у житловому секторі Підмосков’я. За твердженням російської спецслужби, атаці запобігли. Український репер звинувачення відкинув.

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