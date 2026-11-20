20 листопада у Вільнюсі проходив 4-й з’їзд балтійських Санта-Клаусів — міжнародна зустріч спільнот Санта-Клаусів із Литви, Латвії та Естонії.

Про це повідомляє Delfi, передає Інше ТВ.

Зустріч присвячена професійній співпраці, розвитку спільних традицій і зміцненню культурних зв’язків.

У Вільнюській ратуші було урочисто оголошено та підписано Декларацію Санта-Клаусів трьома мовами – литовською, латвійською та естонською. Цей символічний жест означає єдність спільнот Санта-Клаусів країн Балтії, спільні цінності та рішучість разом зберігати найкращі традиції свята.

Як повідомляло Інше ТВ, І про важливе: Відомство ЄС підтвердило, що офіційна батьківщина Санта-Клауса знаходиться у Фінляндії