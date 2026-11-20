Як повідомляло Інше ТВ, сьогодні ввечері росія нанесла балістичний удар по Кривому Рогу – одразу було відомо про 8 постраждалих.

Кількість постраждалих росте – станом на 22.00 їх було 21. Серед постраждалих було троє дітей, зокрема 7-річний хлопчик. На жаль, він помер в лікарні внаслідок поранень.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає Інше ТВ. Загинула фельдшер швидкої, яка прибула на місце ворожого удару. Її доправили до лікарні, проте врятувати жінку не вдалося.



